"Tour De France start op 29 augustus", Belgen verplaatsen zich meer dan in begin van coronamaatregelen

Ons land staat vrij hoog als het gaat over het aantal doden door corona. Dat komt vooral omdat wij ook de mogelijke coronadoden én de doden in het woonzorgcentrum meetellen, wat in de meeste andere landen niet doen. "In woonzorgcentra sterven sowieso veel mensen, nu krijgen die bijna allemaal het label "mogelijk corona" en worden ze bij onze cijfers geteld", zegt viroloog Marc Van Ranst in "De afspraak". "Dat is dom. Wij proberen het onmogelijke te doen. We hebben 104 ziekenhuizen, die rapporteren goed de cijfers. Maar we hebben ook 1.500 woonzorgcentra. Daarvan rapporteren er sommige, anderen niet."

Eigenlijk moet je kijken naar de oversterfte, zegt Van Ranst. Oftewel: hoeveel mensen zijn er in een bepaalde maand meer gestorven dan gemiddeld die maand? "Dat is bij ons in dezelfde lijn als de andere landen, zelfs iets minder."

"Internationaal krijg ik vragen over onze cijfers", zegt Van Ranst. "Maar als wij dezelfde weg aan het opgaan zijn als Italië en Spanje, dan is het wel vreemd dat het zo rustig is op onze intensieve zorg-afdelingen."