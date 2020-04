WHO duidt Luikse luchthaven aan als internationaal verdeelcentrum van medisch materiaal in de strijd tegen corona

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft wereldwijd acht luchthavens aangeduid om in de toekomst vrachten van medisch materiaal af te handelen in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat om een luchthaven in China en een in Zuid-Afrika, maar ook in Panama, Maleisië, de Verenigde Arabische Emiraten, Ghana en Ethiopië. De achtste? Dat is de luchthaven van Bierset bij Luik, hier in België.