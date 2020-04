McDonald's verontschuldigt zich voor bordje met "zwarten niet toegelaten" in restaurant in China

McDonald's zegt nu dat dit niet kan en ingaat tegen de filosofie van het bedrijf. Het restaurant in kwestie is voorlopig gesloten en de keten heeft verontschuldigingen aangeboden aan de Afrikaanse gemeenschap.

Het gaat echter niet om een alleenstaand geval. De voorbije week is er grote onrust bij de talrijke Afrikaanse immigranten in China en vooral dan in het zuiden in steden zoals Guangzhou. Die zouden massaal uit hun appartement worden gezet door eigenaars en krijgen geen onderdak meer in hotels uit vrees dat ze het coronavirus zouden verspreiden. Afrikanen zouden ook willekeurig en verplicht getest worden en slapen nu vaak op straat omdat ze geen onderdak meer vinden. Overigens zouden slechts iets meer dan honderd Afrikanen in Guangzhou besmet zijn. Daar wonen officieel iets meer dan 4.500 immigranten uit Afrika.