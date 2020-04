Eerste 9 Vlaamse instellingen voor mensen met een beperking getest op covid-19

Voor het eerst zijn in Vlaamse zorginstellingen voor mensen met een beperking tests uitgevoerd op het coronavirus. De Vlaamse overheid besliste om de gehandicaptensector een deel te geven van de 120.000 testkits die ter beschikking gesteld waren door federaal minister Philippe De Backer. Negen instellingen waar het virus zeker aanwezig is, zijn geselecteerd. "Heuvelheem", in Oudenaarde, is één daarvan.