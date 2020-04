Minder pv's in provincie Antwerpen voor overtreden coronamaatregelen in vergelijking met vorig weekend

Maar geven die cijfers wel de realiteit weer? Het zou best kunnen dat agenten in sommige politiezones minder snel verbaliseren maar wel sensibiliseren en waarschuwen. In de stad Antwerpen bijvoorbeeld zijn er 60 procent minder pv's opgesteld. "Dat is inderdaad een grote daling, dat geef ik toe", aldus Berx. "Maar ook daar weten ze uit de dagelijkse overlegrondes hoe belangrijk het is dat mensen de maatregelen naleven. Ook daar worden mensen volop aangesproken en gecontroleerd."

Of de cijfers dit weekend misschien lager zouden kunnen liggen omdat meer mensen stiekem privéfeestjes geven? "Dat durf ik te betwijfelen", aldus Berx. "Want ook op zulke zaken wordt heel alert gereageerd. Men probeert te achterhalen of er ergens zulke feestjes zijn. Als agenten bijvoorbeeld veel auto's zien staan op een oprit of als men geluid hoort, zullen ze zeker ingrijpen."

"De politie is massaal op de baan en de agenten doen heel erg hun best om te controleren of de maatregelen nageleefd worden. Maar het belangrijkse is dat mensen hun gedrag aanpassen omdat ze zelf overtuigd zijn van het belang van de maatregelen", besluit Berx.