Importeur van mondmaskers: "Chinese overheid legt nu ook strengere regels op"

"Vroeger importeerden we zo'n 200.000 à 300.000 mondmaskers per jaar en nu miljoenen per week", zegt Erard in "Nieuwe feiten" op Radio 1. "Wij hadden ons voorgenomen van bij het begin van de crisis om alleen maar te werken met fabrikanten waar we al decennia mee samenwerken."

"We kunnen ons geen enkel risico veroorloven, niet alleen op gebied van kwaliteit en veiligheid, maar ook financieel. Stel dat je met goederen ter waarde van 1 miljoen euro aan de douane staat en die worden afgekeurd, dat is een ramp."