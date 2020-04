104-jarige Liesbeth uit Nieuwkerken krijgt verjaardagsapplaus achter het raam

Elisabeth kon natuurlijk niet naar buiten gezien de huidige coronamaatregelen, maar kwam heel even aan het raam kijken en luisteren naar het applaus. Gelukkig is de dame nog steeds in goede gezondheid en geniet ze nog van de bezoekjes van haar dochter en kleinzoon. Door het feit dat fysiek contact nu niet mogelijk is belt haar dochter elke dag en één keer per week kan ze haar familie ook via een videoapplicatie zien.