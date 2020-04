Wat beslist de Nationale Veiligheidsraad vandaag? Wellicht verlenging, maar geen verstrenging coronamaatregelen

De Veiligheidsraad moet ook duidelijkheid scheppen voor de organisatoren van grote zomerevenementen, zoals Rock Werchter en Tomorrowland. Eerder was bij zowel ministers als politici te horen dat de kans erg klein is dat die festivals kunnen plaatsvinden, maar een definitieve beslissing volgt vanavond. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zei in het Vlaams Parlement dat hij duidelijkheid verwacht voor de maanden mei, juni en juli en nog niet meteen voor de evenementen tot en met eind augustus.

Komt er ook duidelijk reisadvies voor de zomer en al een vleugje toekomstperspectief in het algemeen? In Frankrijk is dat lichtpunt 11 mei: tot dan wil president Emmanuel Macron restaurants en cafés dichthouden en het samenscholingsverbod handhaven. Daarna zullen scholen en kinderopvang geleidelijk aan weer opengaan. In Oostenrijk zijn kleine winkels sinds gisteren open, in Spanje mogen bouw en industrie weer opstarten.

In ons land heeft de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES) gisteren een eerste rapport voorgesteld. Dat ligt straks ook op de tafel van de Veiligheidsraad maar inhoudelijk kwam er nog geen informatie naar buiten. Viroloog Marc Van Ranst wilde er gisteravond ook niets over kwijt in "De afspraak". Hij zei wel dat mondmaskers voor het grote publiek wellicht een rol zullen spelen bij de versoepeling van de maatregelen.

Onze reporter Bart Verhulst is in Brussel waar de Nationale Veiligheidsraad samenkomt. Herbekijk zijn analyse in "Het Journaal":