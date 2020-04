Natuur en landbouw hebben nu al onder de droogte te lijden

Om velden te beregenen pompen de landbouwers grondwater op. Dat niveau staat al 3 jaar erg laag. En het ziet er naar uit dat die voorraad ook dit jaar verder wegzakt. De landbouwers maken zich zorgen. Ze vinden door de coronacrisis al weinig seizoensarbeiders en vrezen dat de droogte de gewassen op de velden kan aantasten zoals vorig jaar (foto bovenaan).

"Grondwater wordt alleen maar aangevuld in de winter. En het niveau was de voorbije maanden, zeker op verschillende plaatsen in de Kempen, nog niet opnieuw aangevuld tot op zijn normale niveau, en nu al wordt het opnieuw aangesproken. Dat is echt wel iets om ons zorgen over te maken", zegt Johan Vanden Bosch van het Nationaal Park Hoge Kempen.