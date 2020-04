Onderzoeksrechter moet dodelijke politieachtervolging Anderlecht onderzoeken

"Inzake het dodelijk ongeval dat zich op vrijdag 10 april 2020 heeft voorgedaan te Anderlecht, en waarbij een jongeman op een scooter en een voertuig van de politiezone Brussel Zuid betrokken waren, werd vandaag een onderzoeksrechter gevorderd door het parket van Brussel, wegens feiten van onvrijwillige doodslag", zegt parketwoordvoerster Willemien Baert.

De feiten deden zich vrijdagavond voor toen een jongeman een politiecontrole voor het naleven van de coronamaatregelen negeerde en op de vlucht sloeg. Even later reed hij met zijn scooter frontaal tegen een andere politiewagen. Het overlijden van de jongeman zorgde op sociale media voor een oproep om samen te komen. Hierop braken er vrijdag en zaterdag rellen uit in Anderlecht, waarbij tientallen personen werden gearresteerd.