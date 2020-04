Picanol in Ieper start de productie weer op

Vandaag gaan iets meer dan 100 medewerkers aan de slag. “Hopelijk worden er dat elke dag meer”, zegt Frederic Dryhoel van Picanol. Het bedrijf start afdeling per afdeling op. “We gaan een aantal weefmachines maken en enkele activiteiten in de gieterij opstarten. We bekijken dag per dag hoe wij de rest van de dag de fabriek weer operationeel kunnen krijgen."