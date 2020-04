Politieagenten applaudisseren voor huis Marc Van Ranst

Van Ranst zelf was niet thuis, maar zijn vrouw en zoon wel en die waren blij met het applaus. Zij missen hem deze dagen enorm. “Mijn man werkt altijd hard, maar de laatste weken heeft hij nog een tandje bijgestoken”, zegt Erna Smets. Ook zoon Milo ziet zijn papa niet vaak. “Ik mis hem heel erg en probeer hem dan ook elke dag te bellen. Als hij thuis is, doen we altijd iets kleins samen. Veel tijd heeft hij niet, want mijn papa wordt vaak gebeld.”