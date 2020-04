Priester van Mere bezoekt zijn parochianen met een megafoon: "Hou moed, jullie zijn niet alleen"

Nu ook priesters in hun kot moeten blijven en dus grotendeels tijdelijk werkloos zijn, vullen sommigen de tijd creatief in. Dat is het geval in de Oost-Vlaamse gemeente Mere, waar pastoor Jan met een megafoon en een kleurig spandoek zijn parochianen in het woonzorgcentrum moed inroept: "We blijven elkaar steunen, we geven niet op." En hij neemt zich voor dit tot het einde van de quarantaine vol te houden.