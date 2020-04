Projectoren bioscoop Lommel blijven draaien: "Helaas zijn films versleuteld, anders had ik zaal voor mij alleen"

Voor Thomassen is het een bijzondere periode, nu het complex al zo lang dicht is. “Wij zijn een sector die 365 dagen per jaar open hoort te zijn. Wij zijn eigenlijk nooit dicht. Vandaar dat de projectoren nog steeds draaien, ze zijn niet gemaakt om af te zetten."



Thomassen is de enige die nog in het complex komt. Alle andere personeelsleden staan op tijdelijke werkloosheid. “Het is nu een beetje eigenaardig, want een leeg complex is iets wat we nooit gezien hebben. Vooral de stilte valt me erg op. Geen gezoem van frigo’s of de popcornmachine. Niets. Ook de winkel is leeg: chips en drank die binnenkort vervalt, schonken we aan Sint-Vincentiusvereniging in Lommel.”