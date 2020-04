Sint-Pieters-Leeuw wil lokale horeca steunen met de "Vergader na in onze Leeuwse horeca"-bon 

Al een maand lang zijn alle horecazaken in ons land dicht, zo ook in Sint-Pieters-Leeuw waar er zo'n 30 lokale horecazaken zijn. Voor veel horecaondernemers een zware financiële dobber. "Het is niet gemakkelijk" geeft Sandra Bovri van restaurant De Koetsier toe. "Maar we kunnen er niets aan veranderen, dus is het belangrijk dat we naar de toekomst kijken om te zien wat we daar kunnen doen om de geleden verliezen een beetje goed te maken."