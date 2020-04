Groenteoverschotten op veiling worden verwerkt tot soep voor kwetsbare gezinnen

"We merken dat er meer en meer gezinnen aankloppen bij de Sociale Kruidenier of andere voedselhulporganisaties, terwijl er minder voedseloverschotten van de supermarkten komen", vertelt Liesbeth Smeyers van Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant. "Maar tegelijk zien we dat er grote groenteoverschotten zijn op de veiling. Wel, van die groenten maken wij nu een heerlijke soep die we zullen aanbieden bij onze Sociale Kruidenier aan een verlaagde prijs."