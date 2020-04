Grote wegenwerken nabij Leuven en Gent van start: "Normaal gezien ellenlange files verwacht"

De werkzaamheden op het viaduct van Wilsele moesten eind vorige maand starten maar werden uitgesteld door de coronacrisis. Omdat er nu net minder verkeer is, riep Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) op om toch zoveel mogelijk werken te laten doorgaan. "We zijn blij dat we nu toch kunnen opstarten, want anders zou alles opschuiven en het hele project veel vertraging oplopen", zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

De werken aan het viaduct dienen ter voorbereiding van de aanleg van een nieuwe spitsstrook om het verkeer op de E314 tussen Leuven en Aarschot vlotter te laten rijden. Die moet er zijn tegen 2022.