Blijf bewegen, maar sport niet te intensief en te lang

Aanbevolen wordt in totaal 150 minuten per week matige tot intensieve fysieke activiteit, bij voorkeur flink wandelen, joggen en fietsen, gespreid over meerdere keren.

Lopers bijvoorbeeld leven gemiddeld drie jaar langer dan niet-sporters. De levenswinst is echter het grootst voor mensen die 1 tot 2,5 uur per week lopen tijdens drie looptrainingen tegen een gematigd tempo van 9 tot 14 km per uur.

Wie veel meer of intensiever sport, loopt meer kans op blessures en boekt gemiddeld minder gezondheidswinst, zij het nog steeds meer dan niet-sporters. Dat lange tijd intensief sporten minder goed is dan matig sporten is hoofdzakelijk te wijten aan effecten van (extreme) inspanningen op hart en bloedvaten.

Wat te lang of te intensief sporten is, hangt uiteraard ook af van je individuele conditie. Tom Teulingkx van de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde zei aan de radiocollega's dat je zeker niet elke dag mag sporten en onder de 60 procent van je maximale hartslag moet blijven. Voor wie dat niet weet, raadt Teulingkx aan binnen de 'babbelgrens' te blijven, wat wil zeggen dat je nog comfortabel moet kunnen praten en dus niet volkomen buiten adem bent.

Behalve mogelijke hartproblemen zou te intensief sporten echter ook de immuniteit kunnen verminderen.



"Te intensief en te lang aan een stuk sporten knaagt aan de natuurlijke afweer terwijl matig actief zijn de immuniteit net verbetert", zeggen dokter/hoofdredacteur Marleen Finoulst en redacteur Jean Etienne van Bodytalk. Het gezondheidsmagazine verwijst hierbij naar studies waaruit zou blijken dat lopers na een marathon tijdelijk vatbaarder zouden zijn voor infecties dan voorheen. Echt zeker is dat evenwel niet, andere studies hebben dat effect, zeker op lange termijn, dan weer in vraag gesteld.

"Beweeg, maar niet te intensief en niet te lang aan een stuk. Bewegen is belangrijker dan sporten. Wie nu pas begint met sporten, moet sowieso langzaam opbouwen", aldus Bodytalk.