Toerisme in West-Vlaanderen verliest 750 miljoen euro in voorjaar

Toch krijgt Henk veel telefoontjes van mensen die boeken voor de zomer. "Een vakantie in het buitenland wordt voor velen een moeilijk verhaal. Dus het zou kunnen dat het druk wordt hier aan zee deze zomer."

Veel horeca-uitbaters, attracties en musea hopen vurig dat ze in de zomer wél mogen opengaan. Maar ook dan zal dat toch wel op een andere manier gebeuren. Het toerismebedrijf Westtoer werkt aan een nieuwe campagne die vooral gericht zal zijn op het vermijden van massa's volk. Gedeputeerde voor toerisme Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Waarschijnlijk zullen vakanties in groep nog moeilijk zijn. Daarom richten we ons vooral op de attracties die op gezinnen mikken. We gaan vakantielogies promoten die een verhaal van fietsen en wandelen brengen. En wat uitgaan betreft, mikken we op zaken met een exclusieve setting. Het gaat dan om restaurants en cafés waar de klanten op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten."