Ploegleider Marc Wauters: "We hopen dat de Tour de France er zo snel mogelijk komt"

De vraag is ook wat er met andere grote wielerrondes als de Ronde van Spanje en de Ronde van Italië gebeurt. "Als de Ronde van Frankrijk gereden wordt, zie ik de Vuelta en de Giro ook doorgaan. Dan zouden drie grote rondes op drie of vier maanden tijd gereden moeten worden. Dat is een heel druk programma. Ook andere wedstrijden moeten nog gereden worden. Het zal een heel puzzelwerk zijn voor de UCI (de internationale wielerunie) maar iedereen is bereid om veel te oefenen in het tweede deel van het jaar, als we groen licht krijgen natuurlijk."