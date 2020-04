Bezorgde traiteur uit Zaventem levert gratis krantje bij maaltijden om senioren niet te vergeten

Supermarkten hebben de afgelopen maand een flinke omzet gedraaid. Maar ook traiteurzaken draaien goed. Bij traiteur André Claessens in Zaventem is het superdruk. En toch, André maakt zich zorgen over z'n klanten die nog amper buitenkomen. Voor senioren die niet op internet zitten is hij zelfs met een krant begonnen met verhalen uit de buurt.