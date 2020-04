Twee Belgische bedrijven starten productie op van mondmaskers

De twee bedrijven die de mondmaskers gaan maken, zijn Van Heurck en ECA. Van Heurck is een producent van werkkledij in Deurne en ECA is een bedrijf dat interieurs voor auto's maakt.

De bedrijven hebben ook een machine aangekocht waarmee ze over enkele weken zelf 10 miljoen FFP2-maskers per jaar kunnen produceren in ons land. Dat zijn de speciale maskers die zorgpersoneel betere bescherming tegen besmetting bieden.

FFP2 is een Europese standaard voor mondmaskers waarbij FFP de afkorting is van Filtering Facepiece en 2 is de mate waarin de maskers fijne deeltjes tegenhouden.