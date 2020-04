Professor en assistent UGent nemen ontslag na omstreden livestream met studenten

Nu blijkt dat de twee zélf ontslag hebben genomen. De universiteit heeft het ontslag aanvaard. "Ik heb dit weekend kennis genomen van de beelden waarop twee lesgevers van de UGent voortdurend over de grens van het toelaatbare gaan. Ik neem aanstoot aan deze feiten en veroordeel ze met de grootst mogelijke kracht", zegt rector Rik Van de Walle in een persbericht. "Het gedrag van beiden is onverzoenbaar met de pedagogische en maatschappelijke opdracht van de UGent, een opdracht die we elke dag met zijn allen zeer ernstig nemen. Dit is niet waar onze universiteit voor staat. Dit is niet wie wij zijn. Vooral dit laatste wens ik te benadrukken."