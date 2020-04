Urne met as overleden echtgenoot gestolen uit chalet in Arendonk

Omdat er ook een grasmaaier werd gestolen, denkt de politie niet meteen dat het specifiek om de urne te doen was. "We weten niet wat de plannen zijn met de urne", vertelt Tom Van Nooten. "Veel mogelijkheden zijn er niet, maar stel dat ze te koop wordt aangeboden op een tweedehands website of zo, kan de urne misschien zo teruggevonden worden. In ieder geval is het bijzonder pijnlijk voor de familie."

De chalet aan de Rode Del ligt in een recreatiegebied in Arendonk. Er komen regelmatig fietsers en wandelaars voorbij. Mogelijk hebben die iets opgemerkt. Alle tips zijn welkom bij de politie.