Verkeersdeskundige Willy Miermans hoopvol voor minder verkeer na corona  

Je ziet het overal: het verkeer is nog maar een fractie van wat was voor de corona-epidemie uitbrak. Er is zelf zo weinig verkeer dat automobilisten zich hoffelijker gedragen ten opzichte van zwakke weggebruikers. Verkeersdeskundige Willy Miermans vindt dat logisch: "De verhoudingen zijn omgekeerd. Eerst was de fietser of de wandelaar de uitzondering, nu is dat omgekeerd of toch meer in evenwicht. Dat verklaart de hoffelijkheid."