Verplaatsingen buiten eigen gemeente nemen weer toe: +31 procent op Pasen tegenover twee weken geleden

Morgen beslist de Veiligheidsraad van experten en regeringen of de coronamaatregelen verlengd worden. Minister De Backer voelt de bui al hangen: “Deze cijfers tonen dat we er nog niet zijn.”



Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block is niet verwonderd dat meer mensen naar buiten willen met dit goede weer, en ook zij wijst erop dat dat gevaarlijk kan zijn, maar zij wil er nog geen conclusies aan verbinden voor de Veiligheidsraad van morgen: ”Het aantal mensen dat nieuw wordt opgenomen (in de ziekenhuizen, nvdr) gaat maar heel langzaam naar beneden. Dan moeten wij adviezen krijgen: zijn wij al in staat om nu maatregelen terug te schroeven of is dat nog te vroeg?”