Van Camus tot Saramago: dit zijn de tien pandemieboeken die uw (corona)leven zullen veranderen

De terugkerende, gewelddadige burgeroorlogen in Colombia aan het begin van de 20e eeuw spelen een belangrijke rol. Ook de infectieziekte cholera eist veel levens in dit verhaal. Naast die heftige problematiek is dit een roman over de onverwoestbare kracht van de liefde.

Paul De Grauwe, professor aan de London School of Economics, vindt het een schitterend verhaal: "Pakkend, wild, out of the box, maar zo reëel", vertelde hij eerder in onze boekenrubriek. De Grauwe heeft ondertussen tijd om de roman te herlezen, want ook hij zit voorlopig thuis.