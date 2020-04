VS-president Trump op ramkoers met gouverneurs: onduidelijk wie lockdown al dan niet kan opheffen

De gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, reageert alleszins fors op dat plan. "Als Trump me opdraagt om dat te doen op een manier waarbij de volksgezondheid in gevaar komt, zou ik dat niet doen", zegt hij bij de Amerikaanse nieuwszender CNN. Volgens de gouverneur maakt Trump ook een bocht van 180 graden, want vroeger zei hij dat het de staten zijn die verantwoordelijk zijn, ook voor het zoeken naar materiaal voor ziekenhuizen. "Dit is 180... Het is zinloos, het is schizofreen", aldus Cuomo, die opriep partijpolitiek buiten de coronapandemie te houden.