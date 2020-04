België na corona: een land van kliklijnen, drones die u volgen en de politie als heer en meester

Geld lijkt niet het enige dat we gaan verliezen. Onze rechten en vrijheden, altijd lieflijk gewaarborgd in tijden van vrede, staan onder hoogspanning. Ik zag een techjournalist, en ééntje waar ik overigens wel wat respect voor heb, op Twitter schrijven dat we ‘nu even van ons privacypaard moeten afkomen’. Dat raakte me even, omdat de beste man in tijden van vrede enorm is begaan met ons recht op privacy.