West-Vlaamse boeren zoeken duizenden helpers voor de oogst

Wie tijdelijk werkloos is, kan 75 procent van zijn uitkering behouden en daarnaast een loon verdienen bij de landbouwers. “Voor de maand april zijn in onze provincie nog zeker 3.000 extra mensen nodig”, zegt Chris Botterman van de boerenbond. In de lente worden er vooral asperges en aardbeien geoogst.

Ook de sierteelt kan nog veel hulp gebruiken. Het is moeilijk te voorspellen wanneer er het meeste volk nodig is. “Dat hangt af van het weer”, zegt Botterman. “Als het opnieuw zo warm wordt als vorige week, dan gaat de aardbeienoogst vroeger vallen en moeten er ook bijvoorbeeld vroeger bloemkolen geplant worden.”