Wijrouwenmee.be helpt afscheid te nemen in tijden waarin je elkaar een knuffel wil geven, maar niet mag

"Wijrouwenmee is eigenlijk een initiatief van de zogenoemde overkoepelende coronadenktank. Dat is een burgerinitiatief van mensen van over heel het land die elk vanuit hun eigen expertise corona zachter willen maken, draaglijker om mee om te gaan dus", legt Annik uit. "In de denktank kwam al heel snel het idee om iets te doen rond afscheid nemen en rouwen omdat dat een heel heel emotioneel gebeuren is waarbij je net veel knuffels kan gebruiken. Daarom wilden we tips verzamelen om mensen een andere vorm van troost te bieden.