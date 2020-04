Woonzorgcentrum 't Spelthof in Binkom zwaar getroffen door corona: "Maar veel bewoners voelen zich intussen weer een stuk beter"

De bewoners die besmet zijn geraakt, maar zich intussen weer goed voelen of geen klachten meer hebben, mogen sinds kort weer samen eten. "De eetlust bij veel bewoners was sterk achteruit gegaan. Enerzijds door de ziekte, maar ook door de isolatie," zegt Charlier. "Intussen hebben die mensen een tijdelijke immuniteit opgebouwd en kunnen ze weer samen eten. Dat uurtje samen eten, is gewoon het beste medicijn voor deze bewoners. Hun borden worden weer leeg gegeten", voegt dokter Charlier eraan toe. Het personeel van het woonzorgentrum werd wél door testkits van de overheid getest. Die resultaten volgen in de loop van de week.