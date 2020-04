Woonzorgcentrum in Oostende pleit voor tweede testronde

In woonzorgcentrum 't Ponton in Oostende hebben 22 van de 80 medewerkers en 7 bewoners positief getest. Iedereen werd daar vorige week getest. Er zijn al 7 bewoners overleden. Voor wie negatief getest heeft, blijft het risico bestaan dat ze na die test toch nog besmet geraken. "Het is erg belangrijk om te weten dat de negatief geteste personen coronavrij blijven. En dat kunnen we alleen maar met zekerheid zeggen als ze nog eens getest worden", zegt directeur van rusthuis 't Ponton in Oostende Conny Depotter.



Maar in veel woonzorgcentra moeten ze nog een eerste keer testen. Het is dan ook maar de vraag of er materiaal is voor een tweede testronde. Conny Depotter beseft wel dat het niet makkelijk zal zijn om zo'n tweede testronde te krijgen. "Maar ook voor het psychisch welzijn van onze mensen is een tweede test belangrijk. Vandaar dat ik er toch vurig voor pleit."