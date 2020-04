Zonnige dagen met steeds hogere temperaturen tot vrijdag

Woensdag wordt het, na een vrij frisse ochtend, opnieuw zacht voorjaarsweer. Het blijft helder of lichtbewolkt met soms enkele hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Ardennen en aan zee en 18 of lokaal 19 graden in de andere streken. Woensdagavond en -nacht blijft het rustig, droog en meestal helder. De minima schommelen tussen 3 en 7 graden.

Donderdag wordt het opnieuw erg zonnig met enkel wat hoge wolkensluiers. Op het einde van de dag neemt vanaf de Franse grens de bewolking een beetje toe en kan er lokaal een bui vallen. Het blijft erg zacht met maxima tussen 16 graden aan zee en 21 of 22 graden in het centrum. De wind waait zwak uit veranderlijke of zuidoostelijke richtingen.

Ook vrijdag zijn er nog zonnige periodes, maar komen er tussendoor ook wolkenvelden. Het blijft wel overwegend droog. De maxima liggen tussen 15 en 22 graden.

Zaterdag wordt het wisselvalliger met meer wolkenvelden vanuit Frankrijk. Het wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt met soms enkele buien, eventueel met een onweer. De maxima liggen tussen 14 en 17 graden.

Zondag blijven er vaak veel wolkenvelden, maar de kans op buien neemt iets af. De maxima liggen steeds rond 13 en 17 graden.