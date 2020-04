40 bewoners van Leuvense woonzorgcentra besmet

Nu de rusthuizen weten wie besmet is en wie niet, worden beide groepen van elkaar gescheiden. Het dodental in beide woonzorgcentra is ondertussen opgelopen tot vijftien in het Booghuys en vijf in Edouard Remy. Maar er is ook goed nieuws te melden want enkele van de besmette bewoners zijn inmiddels weer aan de beterhand. Besmette personeelsleden krijgen de keuze tussen ofwel zeven dagen thuis in quarantaine verblijven, ofwel op een COVID-afdeling werken.