AB InBev schenkt ethanol aan apothekers in Vlaams-Brabant

De proefbrouwerij van AB InBev is de plek waar alle bierinnovaties getest worden. De productielijn is nu opgestart om op weekbasis ongeveer 500 liter ethanol te produceren. "We hebben alles in het werk gesteld om onze destillatiekolom zo snel mogelijk op te starten", zegt Vanessa Valles, brouwerijmanager van de Leuvense proefbrouwerij. "We hebben ook alle nodige goedkeuringen op het vlak van accijnzen en veiligheid. We zijn dan ook zeer tevreden dat we op die manier ons steentje kunnen bijdragen en we onze lokale gemeenschap kunnen ondersteunen.”