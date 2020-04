Antwerpse handjes worden tijdelijk "gulle handjes"

"De handjes zijn al jaren het symbool van de vriendschap, maar vandaag kunnen we elkaar geen hand meer geven", zegt Bruno Kuylen van de Antwerpse bakkersfederatie. "Daarom wilden we net met die Antwerpse handjes iets doen. Van elk doosje dat we nu verkopen, wordt er 1 euro afgegeven. Zo kunnen we de zorgsector ondersteunen, die dat vandaag zeker nodig heeft."

Voorlopig doen er al 20 bakkers mee, maar de actie is vandaag nog maar gestart en ze loopt tot 30 juni. Het ingezamelde geld gaat naar het UZA dat er medische apparatuur en beschermingsmateriaal mee kan kopen.