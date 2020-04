Unieke luchtbeelden: zo verlaten liggen de stranden aan onze kust er nu bij

Normaal is het tijdens de paasvakantie en met dit weer over de koppen lopen aan de kust, maar door de coronamaatregelen is het daar nu ontzettend rustig. En dat levert deze unieke luchtbeelden op. Het kustwachtvliegtuig van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen vloog gisteren rond de middag de hele Belgische kustlijn af.