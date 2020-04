Podvis: Wil de Vlaamse regering het platteland dan toch volbouwen?

"We hebben een verkoop nooit overwogen," vertelt Denise. "Zouden we met dat geld gelukkiger zijn? Nu blijft de grond tenminste in de landbouw."



Wat Denise en Stefaan doen is eigenlijk wat de Vlaamse regering zégt te willen doen: het platteland open houden. Nieuwe activiteit moet er komen in de steden en in de dorpskernen. Wat ons nog aan open ruimte rest, moet open blijven. Dat is de rode draad in haar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Er staat zelfs in dat tegen 2040 20 procent van de bebouwing op het platteland moet verdwijnen. Met een zogenoemd instrumentendecreet wil de Vlaamse regering dat beleidsplan uitvoeren. Dat decreet moet de juridische instrumenten aanreiken om Vlaanderen stedelijk en open te maken of te houden.