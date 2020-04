Bierliefhebber uit Halle vreest overrompeling cafés na coronacrisis: "We missen onze sociale babbel" 

Het zijn bizarre tijden, ook voor bierfanaten. Ze missen hun bierproeverijen, het sociaal contact op café. En dus drinken ze nu thuis. En we drinken blijkbaar véél, als we de cijfers van winkels en afhalophalers mogen geloven. "Normaal drinken we op café, maar nu die gesloten zijn, trekken we thuis vaker een flesje open", zegt Wanne Madalijns, voorzitter van de Lambikstoempers, een vereniging van bierliefhebbers in Halle. "Ik heb hier thuis ook enkele speciale biertjes staan. Ik raak die het liefst niet aan, maar dit zijn uitzonderlijke omstandigheden. Dus worden ze nu toch uit de bierkelder gehaald."