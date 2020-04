Burgemeester Wingene tegen (beperkt) bezoek in woonzorgcentra: "Er bestaat geen compromis voor het coronavirus"

Mensen in de woonzorgcentra mogen van de Nationale Veiligheidsraad dan toch weer bezoek krijgen. Zij het van 1 iemand die ze op voorhand hebben gekozen en die al minstens 2 weken vrij is van symptomen die mogelijk op corona wijzen. Ondanks die strikte voorwaarden krijgt de maatregel veel kritiek. Niet het minst van burgemeester Hendrik Verkest van Wingene: "Ik begrijp dat er in de woonzorgcentra veel mensen zijn die psychisch lijden omdat ze hun familie al weken niet meer hebben gezien. Maar ik verkies psychisch lijden boven fysiek overlijden. Er bestaat geen compromis voor het coronavirus. Als we vandaag al staan waar we staan, dan is dat te danken aan de inspanningen van de verplegers, de artsen en de verzorgers. En ik vind dat we voor die inspanningen respect moeten tonen."