Corona scheidt Yelle, Kobe, Maxime en Mo van hun gezin: "We blijven nu 7 op 7 in centrum Bethanië"

“Ik mocht sinds kort eindelijk weer af en toe een weekend naar huis”, steekt Mo, de oudste van de vier, van wal. “Maandenlang zat ik in het centrum, zonder iemand te kunnen zien. En nu er eindelijk beterschap in zicht was, steekt dit achteloze virus daar een stokje voor.”

Doorgaans wonen er negen jongens in de leefgroep, waarvan ongeveer de helft tijdens de ‘lockdown’ niet bij familie terechtkan. In Bethanië wordt er goed gezorgd voor kinderen en jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen. “Maar je zit hier natuurlijk met een ander gevoel dan thuis…”, verduidelijkt Mo. “We moeten ons hier altijd aan internaatachtige regeltjes houden, terwijl kinderen thuis vrijer zijn in hun doen en laten. Bovendien ben ik tijdens normale schoolweken pas laat terug van de les en zie ik de jongens maar een paar uur per dag. Dat we nu voortdurend samen zijn, de klok rond, zeven op zeven, is niet altijd even gemakkelijk."