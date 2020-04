Diamantsector nog dieper in de rode cijfers

In 2019 was er al 20 procent minder handel in diamant. Nu zijn net zoals andere winkels ook de juweliers gesloten en zitten veel mensen economisch werkloos thuis. "Niemand die dus van plan is om een diamant aan te kopen op dit moment", zegt Margaux Donckier van het Antwerp World Diamant Centre in Start Je Dag.

Daarbij komt nog dat de diamanthandel heel internationaal afhankelijk is: "Voor ons zijn vooral de Verenigde Staten, India en Rusland heel belangrijke markten en daar heeft het virus later toegeslagen. Zelfs als de maatregelen hier in Europa losser worden, zo lang dat niet gebeurt in die andere landen, zullen we de effecten toch nog blijven voelen."