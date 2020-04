Gezonde bewoners in quarantaine in woonzorgcentrum in Alken: "Dat is efficiënter"

Normaal gaan besmette bewoners van rusthuizen in afzondering, maar in woonzorgcentrum Cecilia in Alken draaien ze dat systeem noodgedwongen om. "Het is efficiënter om de gezonde mensen in quarantaine te plaatsen", zegt Roel Eerlingen, directeur van vzw Integro. Dat is de groep van acht rusthuizen waar Campus Cecilia bij hoort.