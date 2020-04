Dranouter en Cactus krijgen zekerheid: festivals mogen niet doorgaan

Het feit dat de festivals niet kunnen doorgaan heeft uiteraard wel grote financië gevolgen. Patrick Keersebilck: "Hoe groot de impact is moeten we nog eens grondig bekijken, maar we zullen dit inderdaad voelen. We hadden gehoopt om een nieuw muziekcentrum te kunnen bouwen. De kans is zeer reëel dat die plannen uitgesteld moeten worden." Voor het Festival Dranouter zijn de gevolgen mogelijk nog groter. "Je moet dat bekijken als een winkel die één jaar lang zijn deuren moet dicht doen", zegt organisator Bavo Vanden Broeck. "Wij werken één jaar lang aan één groot evenement. Als dat niet kan doorgaan, dan hebben we effectief een jaar voor niets gewerkt. Ook wij moeten nog eens bekijken wat dit nu precies betekent en in hoeverre dit het voortbestaan van het festival in gevaar brengt. Veel zal afhangen van steunmaatregelen of andere initiatieven die ons moeten helpen om dit te boven te komen."