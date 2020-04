Jambon wil geplande subsidieknip van 8 socioculturele organisaties versnellen: "Hier gaan ontslagen vallen"

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) wil de gesubsidieerde contracten (Gesco’s) voor acht socioculturele organisaties vroeger dan gepland stopzetten. Dat schrijft De Standaard en is bevestigd aan onze redactie. Voormalig minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) had een scenario uitgewerkt waarin de subsidies in kwestie langzaam afgebouwd zouden worden, en de organisaties tot eind 2023 de tijd kregen om op zoek te gaan naar alternatieve geldstromen. In het voorstel van Jambon komt er al een volledige stop op die subsidies eind dit jaar, dat is drie jaar vroeger dan gepland. Voor de betrokken organisaties vallen er plots bedragen tussen 49.000 en 238.000 euro per jaar weg. "In het slechtste geval vallen er hier zéker ontslagen", vertelt Sam Verhoeven, directeur van het Antwerpse Fakkeltheater.