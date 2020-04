Eerste dwerguil in Vlaanderen gespot in Kapelle-op-den-Bos

Sinds we enkel nog essentiële verplaatsingen mogen maken, is er ook voor natuurliefhebbers veel veranderd. We blijven meer in ons kot, en ontdekken zo vaak verrassingen in onze eigen tuin. Zo werd in Kapelle-op-den-Bos de allereerste dwerguil in Vlaanderen gespot. En dat is erg uitzonderlijk.

De dwerguil werd door een vrijwilliger van Natuurpunt gevonden in zijn tuin. Het vogeltje was wat versuft, maar kon even later toch wegvliegen, zegt Gerald Driessens van Natuurpunt: "Het is de eerste keer en vrij onverwacht. Omdat we nu met een lockdown zitten, kijken de mensen meer in hun tuin. Onze medewerker zag in zijn eigen tuin een uiltje zitten en dacht dat het een steenuil was want een dwerguil komt hier niet voor. Hij heeft een paar foto's genomen en daarna is het rustig weggevlogen. Maar de foto's laten duidelijk zien dat het om een dwerguil gaat."