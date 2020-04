De serie "Chernobyl" toont grenzen van experten in coronatijden aan

In tegenstelling tot veel andere historische fictie zijn de makers van "Chernobyl" zich wel degelijk bewust van hun dramatiseringen. Niet enkel in de begeleidende podcast, maar ook in de prachtige slotscene van de laatste aflevering wordt op een uitzonderlijk eerlijke en openlijke manier getoond hoe ze de geschiedenis vervormden.

Maar "Chernobyl" is tenslotte geen documentaire. De fundamentele vraag die we ons moeten stellen is eerder of "Chernobyl" de ramp correct voorstelt. Of beter: of de analyse en de boodschap van de makers correct zijn. Het antwoord is spijtig genoeg: ja.