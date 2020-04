Fietsendief krijgt coronaboete voor niet-essentiële verplaatsing

De man werd door personeel van de NMBS betrapt toen hij aan het station van Liedekerke een fiets had gestolen. Hij had het slot losgemaakt met een slijpschijf - die hij ook had gestolen - en was met de fiets aan de haal gegaan. Omdat de medewerker van de NMBS alles had gezien op camerabeelden kon hij de politie een duidelijke omschrijving geven van de man. Wat later konden de agenten hem oppakken. Er wordt nu onderzocht of de man nog meer diefstallen op zijn kerfstok heeft. Én de politie gaf hem meteen ook een boete voor een niet-essentiële verplaatsing omdat hij zich niet aan de coronamaatregelen heeft gehouden.