Geen Gentse Feesten komende zomer: "Eerste keer in 101 jaar dat ze niet doorgaan"

"Het zal de eerste keer in 101 jaar zijn dat de Gentse Feesten niet doorgaan. Dat is natuurlijk bijzonder jammer, maar ik heb begrip voor de beslissing en ben ervan overtuigd vele Gentenaars met mij." Dat zegt de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) in een reactie op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad.